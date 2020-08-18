Медицинских противопоказаний для участия Ефремова в заседании нет – суд

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
Медицинских противопоказаний для участия актера Михаила Ефремова в судебном заседании нет, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Пресненского суда.
Также отмечается, что судья отказалась огласить точный диагноз обвиняемого, сославшись на то, что это врачебная тайна.
"Точный диагноз актера оглашен не будет, он составляет медицинскую тайну. Что нам надо знать – это что Ефремов может участвовать в судебном заседании по состоянию здоровья", – сказала судья Елена Абрамова.
Ранее во вторник адвокат Эльман Пашаев заявил, что его подзащитный болен серьезной болезнью.
Ефремова госпитализировали из здания суда 11 августа с подозрением на инсульт. Через четыре дня после случившегося актера выписали из Боткинской больницы.
18 августа запланировано очередное заседание по делу о ДТП со смертельным исходом в центре столицы. Ефремов уже прибыл в Пресненский районный суд Москвы.
Авария с участием актера произошла 8 июня. Ефремов, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. Он столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого получил тяжелые травмы и скончался в больнице.
Таганский суд Москвы отправил Ефремова под домашний арест. Он обвиняется по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека".
Суд допросит Михаила Ефремова
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