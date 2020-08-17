Мосгорсуд отказался признавать потерпевшей сожительницу погибшего в ДТП с Ефремовым

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Мосгорсуд отказал в удовлетворении ходатайства о признании потерпевшей сожительницы Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, передает Москва 24.

"Суд постановил <...> постановление Пресненского районного суда от 30 июля оставить без изменения. Апелляционные жалобы – без удовлетворения", – заявила судья.

Ирина Стерхова ранее заявляла, что намерена добиваться признания себя потерпевшей. Она отмечала, что считает важным это сделать, поскольку "непризнание очень сильно подбивает все силы". Она прожила с Захаровым в гражданском браке более 20 лет.

Также во время заседания Мосгорсуд не разрешил артисту Михаилу Ефремову прогулки во время пребывания под домашним арестом. Апелляционные жалобы оставлены без удовлетворения.

В июне актер выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. Он столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

Позднее суд отправил Ефремова под домашний арест. Он обвиняется по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

