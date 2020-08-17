15:06
Ирина Стерхова рассказала о намерении добиться признания себя потерпевшей
Ирина Стерхова, гражданская жена погибшего Захарова в ДТП с Ефремовым, рассказала Москве 24 о том, что она намерена добиться признания себя потерпевшей, и объяснила, почему для нее это важно.
"Признание меня близким человеком – это уже моя жизнь будет не перечеркнута. Ну а потом посмотрим, что будет дальше. Мне сейчас это важно сделать, потому что это хождение, непризнание очень сильно подбивает все силы. Мне тяжело от того, что случилось", – отметила она.
Ранее сообщалось, что Мосгорсуд рассмотрит жалобу на продление домашнего ареста Ефремову 17 августа. Кроме того, адвокаты Ирины Стерховой будут добиваться ее права на компенсацию. Она прожила с Сергеем Захаровым, погибшим в аварии, более двадцати лет, но брак был гражданским.
В Пресненском суде отказали в удовлетворении ходатайства о признании потерпевшей сожительницы Сергея Захарова.
В июне актер Михаил Ефремов выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. Он столкнулся с автомобилем Lada, за рулем которого был Сергей Захаров. Водитель получил тяжелые травмы и скончался в больнице.
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