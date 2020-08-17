Мосгорсуд не разрешил Ефремову гулять под домашним арестом

17:21
Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
Мосгорсуд не разрешил артисту Михаилу Ефремову прогулки во время пребывания под домашним арестом, передает Москва 24.
"Суд постановил <...> постановление Пресненского районного суда от 30 июля оставить без изменения. Апелляционные жалобы – без удовлетворения", – заявила судья.
Ефремов отсутствовал на заседании в суде по состоянию здоровья. Адвокаты потерпевших также в суде не присутствовали, они представили свою позицию в письменном виде. Правозащитники настаивали на признании постановления Пресненского суда Москвы о продлении актеру ареста до середины января 2021 года законным и обоснованным.
Адвокат Ефремова Эльман Пашаев в апелляционной жалобе просил суд разрешить актеру двухчасовые прогулки.
Представитель артиста ранее рассказал об условиях, в которых проживает Ефремов. По словам Пашаева, в помещении, в котором пребывает актер, очень жарко. Помимо этого, в доме большая влажность, из-за которой Ефремову трудно дышать.
11 августа, перед началом судебного заседания по делу о смертельном ДТП, Ефремов был госпитализирован из-за ухудшения состояния здоровья. В тот же день суд перенес на 18 августа заседание, на которое, по словам Пашаева, артист должен явиться.
В июне актер выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. Он столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого получил тяжелые травмы и скончался в больнице.
Позднее суд отправил Ефремова под домашний арест. Он обвиняется по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека".
Ефремов готов дать показания в суде 18 августа – адвокат
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