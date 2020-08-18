У Ефремова серьезная болезнь – адвокат

10:15 (обновлено 18.08.2020 10:44)
Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
Актер Михаил Ефремов болен серьезной болезнью, сообщил перед судебным заседанием адвокат Эльман Пашаев.
"Мы просили (суд), чтобы к врачу обратиться. У него (Ефремова) очень серьезная болезнь. Диагноз нельзя разглашать – это медицинская тайна", – приводит слова Пашаева ТАСС.
Суд также отказался огласить точный диагноз Ефремова.
Ранее адвокат заявил, что врачи диагностировали у его подзащитного нарушение мозгового кровообращения и хроническую обструктивную болезнь легких.
Ефремова госпитализировали из здания суда 11 августа с подозрением на инсульт. Через четыре дня после случившегося актера выписали из Боткинской больницы.
18 августа запланировано очередное заседание по делу о ДТП со смертельным исходом в центре столицы. Ефремов уже прибыл в Пресненский районный суд Москвы.
Авария с участием актера произошла 8 июня. Ефремов, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. Он столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого получил тяжелые травмы и скончался в больнице.
Таганский суд Москвы отправил Ефремова под домашний арест. Он обвиняется по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека".
Адвокат рассказал о "жутких условиях" дома у Ефремова
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