У Ефремова серьезная болезнь – адвокат

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Актер Михаил Ефремов болен серьезной болезнью, сообщил перед судебным заседанием адвокат Эльман Пашаев.

"Мы просили (суд), чтобы к врачу обратиться. У него (Ефремова) очень серьезная болезнь. Диагноз нельзя разглашать – это медицинская тайна", – приводит слова Пашаева ТАСС.

Суд также отказался огласить точный диагноз Ефремова.

Ранее адвокат заявил, что врачи диагностировали у его подзащитного нарушение мозгового кровообращения и хроническую обструктивную болезнь легких.

Ефремова госпитализировали из здания суда 11 августа с подозрением на инсульт. Через четыре дня после случившегося актера выписали из Боткинской больницы.

18 августа запланировано очередное заседание по делу о ДТП со смертельным исходом в центре столицы. Ефремов уже прибыл в Пресненский районный суд Москвы.

Авария с участием актера произошла 8 июня. Ефремов, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. Он столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

Таганский суд Москвы отправил Ефремова под домашний арест. Он обвиняется по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

