У пострадавшего в ДТП с Ефремовым было крайне мало шансов выжить – эксперт в суде

11:45
Фото: Москва 24
В ходе допроса в Пресненском суде Москвы эксперт рассказал, что у пострадавшего в ДТП с участием Михаила Ефремова практически не было шансов выжить, сообщает ТАСС.
"Сильный лобовой удар и последующие повреждения причинили очень серьезные травмы. Захаров не погиб сразу, так как аорта у него не порвалась. Он скончался после того, как у него развилась жировая эмболия", – рассказал специалист.
Ранее сообщалось, что Сергей Захаров в момент аварии был пристегнут ремнем безопасности.
ДТП произошло 8 июня. Ефремов, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. Он столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого, 57-летний Сергей Захаров, получил тяжелые травмы и скончался в больнице.
Михаил Ефремов обвиняется по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека".
18 августа проходит очередное заседание по делу о ДТП со смертельным исходом в центре столицы. Ранее оно было перенесено с 11 августа, так как Ефремов был направлен в Боткинскую больницу из-за плохого самочувствия.
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