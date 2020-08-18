Погибший в ДТП с Ефремовым был пристегнут ремнем безопасности – эксперт в суде

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Сергей Захаров, погибший в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, в момент аварии был пристегнут ремнем безопасности, сообщила эксперт в ходе судебного заседания.

В Пресненском суде Москвы специалист объяснила, что столкновение было лобовым, Захаров управлял леворульным автомобилем, и на его теле есть "полосовинный" кровоподтек. По ее словам, это первое доказательство того, что водитель был пристегнут. Второй же момент – отсутствие катапультирования и лицевой травмы.

Также медицинский эксперт считает, что погибший Захаров не мог получить дополнительных серьезных травм при его перемещении после ДТП. Она обратила внимание, что опасные травмы при перемещении после аварии были бы возможны, если бы у него был перелом позвоночника. Однако такой травмы у погибшего нет.

"Ни то обстоятельство, что машину Захарова перевернули, ни то, что его пытались вытащить очевидцы, не оказало влияния на его состояние", – цитирует эксперта РИА Новости.

18 августа проходит очередное заседание по делу о ДТП со смертельным исходом в центре столицы. Оно должно было состояться 11 августа, однако перед началом заседания Михаил Ефремов, который проходит обвиняемым, был направлен в Боткинскую больницу. Через четыре дня после случившегося его выписали.

Авария произошла 8 июня. Ефремов, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. Он столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

Таганский суд Москвы отправил Ефремова под домашний арест. Он обвиняется по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

