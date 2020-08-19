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Актера Михаила Ефремова привезли в Пресненский суд Москвы на очередное заседание по делу о смертельном ДТП, сообщает РИА Новости

Как отмечается, в суд актера увезли на машине ФСИН, с журналистами он не разговаривал.

18 августа прошло заседание по существу. Несмотря на плохое самочувствие, о котором сообщил адвокат Ефремова Эльман Пашаев, актер прибыл в суд. Однако в инстанции заключили, что у Ефремова нет медицинских противопоказаний для участия в заседании.

Авария произошла 8 июня. Ефремов, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. Он столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

Таганский суд Москвы отправил Ефремова под домашний арест. Он обвиняется по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека".