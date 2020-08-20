Выступающий в защиту Ефремова свидетель признался, что слеп на один глаз

Фото: ТАСС/Роман Канащук

Выступающий в защиту актера Михаила Ефремова свидетель Александр Кобец признался, что слеп на один глаз. Об этом он сообщил в суде, где проходит заседание по делу актера.

"Я ничего не вижу правым глазом, а на левом у меня близорукость – минус три", – сказал Кобец, уточнив, что плохо видит гособвинителя, который сидит от него в двух метрах.

Он также добавил, что в тот вечер выпивал вместе со своим приятелем в одном из столичных дворов. После чего они решили прогуляться и застали момент ДТП.

"Ваша честь, извините, я в тот день пил пиво с приятелем в одном из дворов. После этого мы пошли гулять с ним и стали очевидцами автоаварии", – сказал Кобец.

В ходе заседания Кобец также сообщил, что актер не сидел за рулем автомобиля после аварии, а сидевший на водительском месте темноволосый молодой человек угрожал ему после ДТП. Кобец уточнил, что видел водителя на расстоянии вытянутой руки.

В четверг, 20 августа, проходит очередное заседание по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова. Накануне прошло еще одно заседание, на котором выступали свидетели защиты. Оно было прервано из-за объявленной в суде эвакуации, однако позднее продолжилось.

Авария с участием Ефремова произошла 8 июня в Москве. Актер, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. В результате он столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого Сергей Захаров получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

Суд отправил Ефремова под домашний арест. Он обвиняется по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека".