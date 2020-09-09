Ефремов снова отказался от своего адвоката Пашаева

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Актер Михаил Ефремов вновь отказался от услуг своего адвоката Эльмана Пашаева, сообщает РИА Новости со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марину Литвинович.

"Ефремов нам сказал, что отказался от услуг адвоката Эльмана Пашаева. Артист дал нам понять, что он недоволен работой, которую проделал Пашаев", – сообщила Литвинович.

Она отметила, что в настоящий момент родственники Ефремова ищут нового адвоката.

Пашаев, в свою очередь, опроверг информацию о том, что Ефремов отказался от его услуг после приговора.

"Это глупость просто", – сказал правозащитник.

Ефремов получил 8 лет колонии общего режима. Кроме того, актера на три года лишили водительских прав. С него также взыскали 800 тысяч рублей в пользу старшего сына Захарова.

Судья Елена Абрамова сообщила, что при вынесении приговора были учтены признание Ефремовым своей вины, а также положительные характеристики артиста.

Его поместили в московское СИЗО-5. Там он находится на карантине. Актер может остаться отбывать там наказание после вступления приговора в законную силу. Это произойдет в том случае, если артист не будет иметь взысканий в СИЗО, а также при согласии администрации изолятора и самого Ефремова.

8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади в центре Москвы и врезался в фургон. Водитель фургона Сергей Захаров погиб от полученных травм в больнице.