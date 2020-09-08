В каких условиях будет жить Ефремов в колонии общего режима

Ефремов получил 8 лет колонии общего режима

Актера Михаила Ефремова приговорили к 8 годам колонии общего режима. Его арестовали прямо в зале суда.

До вступления приговора в силу Ефремов будет находиться в СИЗО, после будет принято решение о том, в какую колонию его отправить.

Конфликтолог Михаил Орский, проведший 10 лет в местах лишения свободы, рассказал, что ждет актера в колонии. Он отметил, что "блатным" Ефремов точно не будет.

"Я полагаю два варианта. Либо будет незаметным мужичком, нужно его лучше знать, чтобы предполагать. Я не очень хорошо знаю его характер, точнее вообще не знаю. Либо будет участвовать в художественной самодеятельности, спектакли будет ставить. Почему нет. Я в этом плане ничего такого зазорного не вижу", – прокомментировал Орский.

В колонии общего режима заключенные носят спецодежду и проживают в общежитии. Они могут тратить заработанные в колонии деньги без ограничений. Что касается личных средств, то заключенные могут потратить до 9 тысяч рублей в месяц.

Кроме того, пребывающим в колонии могут организовать шесть краткосрочных и четыре длительных свидания в год. Также заключенным могут послать шесть посылок и шесть бандеролей за аналогичный срок.

Ефремова признали виновным в совершении ДТП в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Помимо полученного срока, актер должен возместить 800 тысяч рублей в пользу старшего сына погибшего в ДТП Сергея Захарова. Также Ефремова лишили водительских прав на три года.

8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади в центре Москвы и врезался в фургон. Водитель фургона Сергей Захаров погиб от полученных травм в больнице.