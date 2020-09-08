Время, проведенное Ефремовым под домашним арестом, включили в срок

14:10
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Время, проведенное актером Михаилом Ефремовым под домашним арестом, будет включено в срок, объявила судья Елена Абрамова.
"Срок наказания исчислять с момента оглашения приговора. С 10 июня по 7 сентября зачесть срок лишения свободы из расчета два дня домашнего ареста за день содержания под стражей", – сообщила Абрамова.
Таким образом, согласно нынешнему приговору, Ефремов должен отбыть 7 лет и 10,5 месяцев в колонии общего режима. В то же время приговор нельзя назвать окончательным, поскольку его можно обжаловать.
Во вторник был оглашен обвинительный приговор в отношении актера. Ефремов получил 8 лет колонии общего режима. Кроме того, актера на три года лишили водительских прав. С него также взыскали 800 тысяч рублей в пользу старшего сына Захарова.
Судья Елена Абрамова сообщила, что при вынесении приговора были учтены признание Ефремовым своей вины, а также положительные характеристики артиста.
Кроме того, судом была отвергнута версия, согласно которой Захаров погиб по вине очевидцев или врачей. Инстанция признала Ефремова виновным по данному делу. Абрамова заявила, что Ефремов совершил ДТП, повлекшее по неосторожности смерть человека, управляя транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
Судья подчеркнула, что доводы свидетелей защиты в пользу того, что Ефремов не находился за рулем автомобиля в момент ДТП, не нашли объективного подтверждения. Судом было установлено, что актер находился за рулем в момент аварии.
8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади в центре Москвы и врезался в фургон. Водитель фургона Сергей Захаров погиб от полученных травм в больнице.
Ефремов получил 8 лет колонии общего режима
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