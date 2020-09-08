Судья отвергла версию, что участник ДТП с Ефремовым погиб по вине врачей

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Судья Елена Абрамова отвергла версию, согласно которой погибший после смертельного ДТП с участием Михаила Ефремова скончался по вине очевидцев или врачей.

"Действия [Сергея] Захарова не могли стать причиной аварии... Доводы защиты, что смерть наступила из-за того, что очевидцы перевернули его машину после ДТП, и неоказания комплекса медицинских услуг являются голословными", – сказала Абрамова.

Сегодня в зале Пресненского районного суда оглашается приговор в отношении смертельного ДТП с участием Ефремова. Суд признал актера виновным по данному делу. Абрамова заявила, что Ефремов совершил ДТП, повлекшее по неосторожности смерть человека, управляя транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Абрамова подчеркнула, что доводы свидетелей защиты в пользу того, что Ефремов не находился за рулем автомобиля в момент ДТП, не нашли объективного подтверждения. Судом было установлено, что актер находился за рулем.

На заседании 3 сентября прокурор запросила срок для Ефремова в 11 лет лишения свободы с отбыванием их в колонии общего режима. Сам артист считает, что его приговорят к восьми годам колонии. На самом заседании Ефремов признал вину в смертельном ДТП.

8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади в центре Москвы и врезался в фургон. Водитель фургона Сергей Захаров погиб от полученных травм в больнице.