Ефремов считает, что его осудят на восемь лет колонии

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Актер Михаил Ефремов предположил, что его приговорят к восьми годам колонии из-за смертельного ДТП в центре Москвы.
"Ну сколько вы думаете? Я думаю, восемь", – сказал артист в беседе со своим адвокатом Эльманом Пашаевым. Запись разговора появилась на телеканале НТВ.
В свою очередь защитник предположил, что приговор будет более мягким – пять или шесть лет колонии. Также, по мнению Пашаева, если бы Ефремов не был артистом, ему бы дали минимальный срок.
3 сентября в Пресненском городском суде завершились прения сторон по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова. Актер признал вину.
Приговор по делу о смертельном ДТП огласят во вторник, 8 сентября. Прокурор попросила суд приговорить артиста к 11 годам колонии общего режима и лишить на три года права управления автомобилем.
8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади в центре Москвы и врезался в фургон. Водитель фургона Сергей Захаров погиб от полученных травм в больнице.
"Интервью": Эльман Пашаев – о деле Ефремова
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