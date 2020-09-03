Приговор Ефремову огласят 8 сентября

ТАСС/пресс-служба Пресненского суда

Пресненский районный суд огласит приговор Михаилу Ефремову, обвиняемому в смертельном ДТП, 8 сентября.

Ранее прокурор попросила суд приговорить артиста к 11 годам колонии общего режима и лишить на три года права управления автомобилем. Также гособвинитель попросила частично удовлетворить иск старшего сына погибшего на 500 тысяч рублей и полностью удовлетворить иск еще трех родственников Захарова на 1 рубль.

Актер, выступая с последним словом, признал вину. До этого он ее отрицал, ссылаясь на провалы в памяти из-за алкогольного опьянения в момент ДТП.

Адвокат актера Эльман Пашаев, несмотря на признание Ефремовым вины, продолжал указывать на недоказанность вины своего подзащитного и предвзятое отношение к нему.

Адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский назвал недопустимым оправдательный приговор в отношении Ефремова. Он отметил, что любое решение, кроме обвинительного приговора, развяжет руки сотням пьяных Ефремовых.

ДТП с участием актера Михаила Ефремова произошло 8 июня в районе Смоленской площади. Актер, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу, в результате чего столкнулся с отечественной машиной, водитель которой скончался.

