Добровинский назвал недопустимым оправдательный приговор Ефремову

14:13
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Оправдательный приговор актеру Михаилу Ефремову по делу о ДТП со смертельным исходом развяжет руки пьяным водителям, заявил адвокат потерпевших Александр Добровинский в суде.
"В таком знаковом процессе, как этот, любой приговор, кроме обвинительного, любой срок, кроме того, что просит сторона потерпевших, развяжет руки сотням пьяных Ефремовых, а это недопустимо", – сказал Добровинский в прениях сторон.
3 сентября в Пресненском суде столицы продолжается рассмотрение дела Ефремова. Прокурор запросила реальный срок для актера в виде лишения свободы на 11 лет с отбыванием их в колонии общего режима.
Кроме того, гособвинитель просит запретить Ефремову вождение автомобиля сроком на три года, частично удовлетворить гражданский иск старшего сына Сергея Захарова, взыскав с актера 500 тысяч рублей, и полностью удовлетворить иски остальных потерпевших по делу на 1 рубль.
Прокурор сообщила, что считает доказанной вину Ефремова в данном инциденте. Она отметила, что это подтверждается видеоматериалами, показаниями свидетелей, данными экспертиз и другими доказательствами.
Ефремов признал вину в смертельном ДТП. Об этом он заявил перед началом судебного заседания, на котором должны состояться прения сторон.
По словам Пашаева, Ефремов сообщил, что он "артист народа".
ДТП с участием актера Михаила Ефремова произошло 8 июня в районе Смоленской площади. Актер, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу, в результате чего столкнулся с отечественной машиной, водитель которой скончался.
"Цифра дня": прокурор запросил для Ефремова 11 лет колонии общего режима
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