Ефремов выступил с последним словом

16:31
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Актер Михаил Ефремов выступил в Пресненском суде столицы с последним словом. Он заявил, что пришел в суд решить все честно.
"Я решил, что я не буду отмазываться, если бы я пользовался телефонным правом, этого бы суда не было. Поэтому пошел сюда, чтобы решить все честно", – заявил Ефремов.
Также актер подчеркнул, что если бы он воспользовался "телефонным правом", то избежал бы суда.
"Тут говорили, что я отмазывался, что я пользовался "телефонным правом", но нет, этого не было. Если бы это было, суда бы не было", – сказал он. Ефремов добавил, что признает вину и раскаивается.
"Я в тупике, здесь были все доказательства – я признаю вину и раскаиваюсь", – заявил подсудимый.
В последнем слове Ефремов назвал смертельным приговором 11 лет колонии общего режима, которые запросил для него прокурор.
"11 лет – очень кровожадно, конечно, но я боюсь, не доживу до освобождения. Я считаю это смертельным приговором для меня", – заявил он
Приговор Ефремову по делу о смертельном ДТП огласят 8 сентября.
Ранее адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский назвал недопустимым оправдательный приговор в отношении Ефремова. Он отметил, что любое решение, кроме обвинительного приговора, "развяжет руки сотням пьяных Ефремовых".
На заседании суда прокурор запросила реальный срок для актера в виде лишения свободы сроком на 11 лет с их отбыванием в колонии общего режима. Также гособвинитель попросила запретить Ефремову вождение автомобиля на три года, а также о частичном удовлетворении иска старшего сына погибшего Сергея Захарова, Виталия, путем взыскания 500 тысяч рублей.
ДТП с участием актера Михаила Ефремова произошло 8 июня в районе Смоленской площади. Актер, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу, в результате чего столкнулся с отечественной машиной, водитель которой скончался.
Пашаев утверждает, что отправка в колонию будет угрожать жизни Ефремова
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