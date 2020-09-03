Ефремов возместил потерпевшим заявленный моральный вред на 3 рубля – Пашаев

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев сообщил суду, что его подзащитный возместил ранее заявленный потерпевшими моральный вред в размере 3 рублей.

"Ефремов возместил ранее заявленный моральный вред", – заявил юрист в Пресненском суде, где возобновилось слушание по делу актера.

Ранее в ходе процесса сторона потерпевших подала три исковых заявления о возмещении морального вреда, каждое на 1 рубль.

На заседании Пресненского суда по делу о ДТП со смертельным исходом актер Михаил Ефремов признал вину. Сторона обвинения также подчеркнула, что считает вину артиста доказанной.

Прокурор затребовала для Ефремова 11 лет колонии общего режима в качестве наказания по уголовному делу. Кроме того, обвинение просит суд взыскать с актера 500 тысяч рублей в пользу сына погибшего Сергея Захарова, а также выставить 3-годичный запрет на вождение машины.

Адвокат Ефремова Эльман Пашаев в ответ заявил, что актер готов компенсировать Виталию Захарову только 200 тысяч рублей. Данное решение сторона защиты мотивировала тем, что сын погибшего не состоял у него на иждивении и является совершеннолетним взрослым человеком.

Авария с участием актера Михаила Ефремова произошла 8 июня в районе Смоленской площади. Актер, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу, в результате чего столкнулся с отечественной машиной, водитель которой скончался.

Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. По решению суда актер был отправлен на домашний арест на два месяца, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

