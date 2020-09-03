Пашаев сравнил дело Ефремова с бракоразводным процессом

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев сравнил суд по уголовному делу о ДТП со смертельным исходом с бракоразводным процессом.

"Александр Добровинский специалист по семейному праву, он привык доставать грязное белье в процессах по семейному праву и превратил уголовное дело в бракоразводный процесс", – заявил защитник Ефремова, выступая в прениях.

Кроме того, Пашаев назвал процесс грязным театром, у которого есть художественный руководитель.

3 сентября в Пресненском суде столицы продолжается рассмотрение дела Ефремова. Прокурор запросила реальный срок для актера в виде лишения свободы на 11 лет с отбыванием их в колонии общего режима.

Кроме того, гособвинитель просит запретить Ефремову вождение автомобиля сроком на три года, частично удовлетворить гражданский иск старшего сына Сергея Захарова, взыскав с актера 500 тысяч рублей и полностью удовлетворить иски остальных потерпевших по делу на 1 рубль.

Прокурор сообщила, что считает доказанной вину Ефремова в данном инциденте. Она отметила, что это подтверждается видеоматериалами, показаниями свидетелей, данными экспертиз и другими доказательствами.

Ефремов признал вину в смертельном ДТП. Об этом он заявил перед началом судебного заседания, на котором должны состояться прения сторон.

По словам Пашаева, Ефремов сообщил, что он "артист народа". Он понесет то наказание, которое выберет ему народ, сказал актер со слов его адвоката.

По протоколу сегодняшнего заседания, после запроса наказания для Ефремова со стороны гособвинения слово перейдет к защите.

Авария с участием актера Михаила Ефремова произошла 8 июня в районе Смоленской площади. Актер, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу, в результате чего столкнулся с отечественной машиной, водитель которой скончался.