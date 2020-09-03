Эльман Пашаев рассказал, почему Ефремов признал вину в смертельном ДТП

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Адвокат обвиняемого в смертельном ДТП Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал, почему актер признал вину. По словам защитника, артист надеялся на биологическую экспертизу пассажирского сиденья автомобиля.

"Он сказал: "Эльман, если суд откажет в биологии, надо заканчивать – принесу публичные извинения и признаю свои вину", – передает слова Пашаева "Комсомольская правда".

Актер, выступая с последним словом, признал вину. До этого он ее отрицал, ссылаясь на провалы в памяти из-за алкогольного опьянения в момент ДТП.

Пресненский районный суд огласит приговор Михаилу Ефремову 8 сентября.

Ранее прокурор попросила суд приговорить артиста к 11 годам колонии общего режима и лишить на три года права управления автомобилем. Также гособвинитель попросила частично удовлетворить иск старшего сына погибшего на 500 тысяч рублей.

ДТП с участием актера Михаила Ефремова произошло 8 июня в районе Смоленской площади. Актер, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу, в результате чего столкнулся с отечественной машиной, водитель которой скончался.