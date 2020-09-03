Адвокат Ольшанский рассказал, какой срок может ждать Ефремова

Пашаев утверждает, что отправка в колонию будет угрожать жизни Ефремова

Адвокат Леонид Ольшанский рассказал, какой срок может ждать актера Михаила Ефремова, обвиняемого в причастности к ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает Москва 24.

По словам юриста, прокурор неслучайно просит суд дать артисту 11 лет колонии общего режима. Ольшанский считает, что гособвинители таким образом реагируют на то, что Ефремов отказался признавать свою вину, в то время как в обратном случае актер мог рассчитывать на 5 лет колонии-поселения.

"Что такое колония-поселение? Ты не имеешь права выйти за территорию деревни. А пойти на ферму или на МТС – ты можешь. Взять шашлыки во дворе у бабушки жарить – ты можешь. Физкультурой заниматься... все можешь", – подчеркнул адвокат.

Юрист напомнил, что содержание в колонии общего режима уже подразумевает соответствующую тюремную одежду, строгий распорядок и невозможность покинуть территорию места заключения.

"Колония общего режима – это тюремная одежонка, это баланда, это ограниченное количество свиданий, посылок", – объяснил Ольшанский.

По мнению адвоката, Ефремову могут назначить заключение в колонии-поселении, однако если это произойдет, то только в результате апелляции. Суд первой инстанции, считает Ольшанский, будет рассматривать только вариант с колонией общего режима.

Адвокат назвал возможные города, где может оказаться актер.

"Рисуется Рязань, Курск, Орел, Владимир, Калуга, Тула", – заявил специалист.

Леонид Ольшанский считает, что в колонии Михаил Ефремов может быть распределен на работу в библиотеку или санитарный блок.

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев в ходе судебного заседания попросил суд не лишать его подзащитного свободы при вынесении приговора по делу о смертельном ДТП. По мнению юриста, содержание в колонии может быть опасно для здоровья артиста. Огласить решение суда планируют 8 сентября.

ДТП с участием актера Михаила Ефремова произошло 8 июня в районе Смоленской площади. Актер, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу, в результате чего столкнулся с отечественной машиной, водитель которой скончался.