Защита попросила не лишать Ефремова свободы при вынесении приговора

Фото: ТАСС/пресс-служба Пресненского суда

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев попросил суд не лишать его свободы при вынесении приговора по делу о смертельном ДТП.

"У нас надежда только на вас, я вас прошу вынести справедливый приговор, учесть все обстоятельства и не лишать его свободы", – сказал Пашаев.

Он удивился озлобленности людей на Ефремова и обратил внимание на честность, порядочность и отзывчивость актера.

Ранее адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский назвал недопустимым оправдательный приговор в отношении Ефремова. Он отметил, что любое решение, кроме обвинительного приговора, "развяжет руки сотням пьяных Ефремовых".

На сегодняшнем заседании суда прокурор запросила реальный срок для актера в виде лишения свободы сроком на 11 лет с их отбыванием в колонии общего режима. Также гособвинитель попросила запретить Ефремову вождение автомобиля на три года, а также о частичном удовлетворении иска старшего сына погибшего Сергея Захарова, Виталия, путем взыскания 500 тысяч рублей.

Прокурор сообщила, что считает доказанной вину Ефремова в данном инциденте. Она отметила, что это подтверждается видеоматериалами, показаниями свидетелей, данными экспертиз и другими доказательствами.

Ефремов признал вину в смертельном ДТП. Об этом он заявил перед началом судебного заседания, на котором должны состояться прения сторон.

ДТП с участием актера Михаила Ефремова произошло 8 июня в районе Смоленской площади. Актер, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу, в результате чего столкнулся с отечественной машиной, водитель которой скончался.