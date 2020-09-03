Защита попросила не лишать Ефремова свободы при вынесении приговора

16:16
Фото: ТАСС/пресс-служба Пресненского суда
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев попросил суд не лишать его свободы при вынесении приговора по делу о смертельном ДТП.
"У нас надежда только на вас, я вас прошу вынести справедливый приговор, учесть все обстоятельства и не лишать его свободы", – сказал Пашаев.
Он удивился озлобленности людей на Ефремова и обратил внимание на честность, порядочность и отзывчивость актера.
Ранее адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский назвал недопустимым оправдательный приговор в отношении Ефремова. Он отметил, что любое решение, кроме обвинительного приговора, "развяжет руки сотням пьяных Ефремовых".
На сегодняшнем заседании суда прокурор запросила реальный срок для актера в виде лишения свободы сроком на 11 лет с их отбыванием в колонии общего режима. Также гособвинитель попросила запретить Ефремову вождение автомобиля на три года, а также о частичном удовлетворении иска старшего сына погибшего Сергея Захарова, Виталия, путем взыскания 500 тысяч рублей.
Прокурор сообщила, что считает доказанной вину Ефремова в данном инциденте. Она отметила, что это подтверждается видеоматериалами, показаниями свидетелей, данными экспертиз и другими доказательствами.
Ефремов признал вину в смертельном ДТП. Об этом он заявил перед началом судебного заседания, на котором должны состояться прения сторон.
ДТП с участием актера Михаила Ефремова произошло 8 июня в районе Смоленской площади. Актер, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу, в результате чего столкнулся с отечественной машиной, водитель которой скончался.
Ефремов требует снизить компенсацию потерпевшему по делу о смертельном ДТП
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: