Ефремов лично управлял авто во время ДТП и находился в нем один – суд

Фото: пресс-служба суда

Пресненский суд Москвы в приговоре по делу о смертельном ДТП в отношении Михаила Ефремова пришел к выводу, что обвиняемый находился за рулем автомобиля и был в нем один.

"Показания свидетелей защиты о том, что Ефремов не находился за рулем автомобиля и что в нем находились какие-либо иные лица, не нашли своего объективного подтверждения и противоречат объективным данным и согласующимся с ними показаниями свидетелей. Таким образом, в судебном заседании установлено, что Ефремов находился за рулем", – сказала судья Елена Абрамова.

Действия следствия по данному делу были расценены судом как компетентные и исчерпывающие.

Также суд признал Ефремова виновным.

Ранее артист предположил, что его приговорят к восьми годам колонии. В свою очередь, его защитник Эльман Пашаев выразил мнение, что приговор будет более мягким – пять или шесть лет колонии.

Адвокат актера говорил о том, что Ефремов пока не задумывался о подаче прошения о помиловании. Также защитник не обсуждал с Ефремовым вопрос о подаче жалобы в Европейский суд по правам человека.

Актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади в центре Москвы и врезался в фургон. Водитель фургона Сергей Захаров погиб от полученных травм в больнице.

Расследование дела и судебное разбирательство длились три месяца. Прокурор попросила суд приговорить артиста к 11 годам колонии общего режима и лишить на три года права управления автомобилем.

Кроме того, шла речь о частичной компенсации старшему сыну погибшего Сергея Захарова 500 тысяч рублей. Гособвинение также рассчитывало на удовлетворение исковых требований еще троих родственников.

3 сентября в суде завершились прения сторон по делу о ДТП. Актер признал вину.