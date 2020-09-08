"Приговор тяжелый". Поплавская – о деле Ефремова

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Актриса и телеведущая Яна Поплавская назвала назвала приговор, вынесенный Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП, тяжелым. В то же время она считает, что его можно было избежать. Об этом актриса сообщила Москве 24.

"Приговор страшный. Приговор тяжелый... Но вы поймите: дело в том, что этого всего могло бы и не быть, если бы Михаил придерживался той линии поведения, которая изначально была озвучена в видеообращении... Мы все с вами социальные, особенно публичные личности", – заявила Поплавская.

По ее мнению, поведение и Ефремова, и его адвоката в суде было асоциальным. Она подчеркнула, что заседания превратили в фарс и клоунаду.

"А суд наблюдающих за линией поведения адвоката и подсудимого, конечно, уже был не на стороне Михаила. Вы помните и записи, которые велись на суде, и неуважительное обращение Михаила к судье и к стороне потерпевших – все это, к сожалению, работало не на него. Потому что, когда человек раскаивается, он вручает свою судьбу и свою голову на суд людей и на божеский суд", – сказала актриса.

Она обратила внимание, что в истинном раскаянии нет борьбы и агрессии. В качестве примера она привела Владислава Галкина, который, по ее словам, раскаялся и не боролся.

"Я всегда буду сравнивать эти ситуации. В тюрьму страшно идти любому человеку. Это жернова. Но знаете, в любом поведении, в любом раскаянии должно быть достоинство. И тогда люди сопереживают, и тогда идут навстречу. А судья – она же тоже человек. Но тут было столько всего, что именно поэтому выкатили такой приговор. А общество, конечно, будет говорить о том, что нет известных, которые уходят от наказания, и неизвестных. Что закон действительно для всех равен", – заключила она.

8 сентября был оглашен обвинительный приговор в отношении Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП. Актер получил 8 лет колонии общего режима. Кроме того, его на три года лишили водительских прав. С него также взыскали 800 тысяч рублей в пользу старшего сына Захарова.

Судья Елена Абрамова сообщила, что при вынесении приговора было учтено признание Ефремовым своей вины, а также положительные характеристики артиста.

Кроме того, судом была отвергнута версия, согласно которой Захаров погиб по вине очевидцев или врачей. Инстанция признала Ефремова виновным по данному делу. Абрамова заявила, что Ефремов совершил ДТП, повлекшее по неосторожности смерть человека, управляя транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Судья подчеркнула, что доводы свидетелей защиты в пользу того, что Ефремов не находился за рулем автомобиля в момент ДТП, не нашли объективного подтверждения. Суд установил, что актер находился за рулем в момент аварии.

8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади в центре Москвы и врезался в фургон. Водитель фургона Сергей Захаров погиб от полученных травм в больнице.