Адвокаты потерпевших будут добиваться возбуждения дела на свидетелей защиты Ефремова

17:18
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Адвокаты потерпевших по делу Михаила Ефремова будут добиваться возбуждения уголовного дела в отношении свидетелей защиты артиста, которые в суде утверждали, что актер не сидел за рулем своего автомобиля в момент ДТП. Об этом сообщил адвокат Александр Добровинский.
"Есть все основания для привлечения их к уголовной ответственности. То, что они говорили, было слишком нарочито", – передает ТАСС его слова.
Уточняется, что трех свидетелей защиты, которые утверждали, что за рулем в момент ДТП находился другой человек, вызывал адвокат Ефремова Эльман Пашаев. В приговоре суда сказано, что их показания не нашли своего объективного подтверждения и противоречат объективным данным и согласующимся с ними показаниям свидетелей. Суд установил, что актер находился за рулем своего авто в момент аварии.
8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади в центре Москвы и врезался в фургон. Водитель фургона Сергей Захаров погиб от полученных травм в больнице.
Во вторник, 8 сентября, Пресненский суд Москвы признал актера Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП на Смоленской площади в центре столицы. Артиста приговорили к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима, а также к лишению водительских прав сроком на 3 года. Кроме того, он обязан возместить 800 тысяч рублей сыну погибшего в ДТП Сергея Захарова.
Адвокат актера Эльман Пашаев заявил, что представители защиты намерены обжаловать приговор. Потерпевшие же приговором удовлетворены, сообщил их адвокат Александр Добровинский.
Сына погибшего в ДТП с Ефремовым Захарова не устроила компенсация
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: