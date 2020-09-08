Адвокаты потерпевших будут добиваться возбуждения дела на свидетелей защиты Ефремова

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Адвокаты потерпевших по делу Михаила Ефремова будут добиваться возбуждения уголовного дела в отношении свидетелей защиты артиста, которые в суде утверждали, что актер не сидел за рулем своего автомобиля в момент ДТП. Об этом сообщил адвокат Александр Добровинский.

"Есть все основания для привлечения их к уголовной ответственности. То, что они говорили, было слишком нарочито", – передает ТАСС его слова.

Уточняется, что трех свидетелей защиты, которые утверждали, что за рулем в момент ДТП находился другой человек, вызывал адвокат Ефремова Эльман Пашаев. В приговоре суда сказано, что их показания не нашли своего объективного подтверждения и противоречат объективным данным и согласующимся с ними показаниям свидетелей. Суд установил, что актер находился за рулем своего авто в момент аварии.

8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади в центре Москвы и врезался в фургон. Водитель фургона Сергей Захаров погиб от полученных травм в больнице.

Во вторник, 8 сентября, Пресненский суд Москвы признал актера Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП на Смоленской площади в центре столицы. Артиста приговорили к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима, а также к лишению водительских прав сроком на 3 года. Кроме того, он обязан возместить 800 тысяч рублей сыну погибшего в ДТП Сергея Захарова.

Адвокат актера Эльман Пашаев заявил, что представители защиты намерены обжаловать приговор. Потерпевшие же приговором удовлетворены, сообщил их адвокат Александр Добровинский.