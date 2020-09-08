Потерпевшие не стали обжаловать приговор Ефремову

Фото: пресс-служба Пресненского районного суда Москвы

Потерпевшие не будут обжаловать приговор актеру Михаилу Ефремову, сообщает адвокат Анна Бутырина.

"Пресненский суд Москвы во вторник приговорил Ефремова к 8 годам колонии и лишил его прав на три года. Мы не будем обжаловать", – сказала Бутырина, представляющая интересы вдовы, младшего сына и брата Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Ефремова.

Сегодня был оглашен обвинительный приговор в отношении актера. Ефремов получил 8 лет колонии общего режима. Кроме того, актера на три года лишили водительских прав. С него также взыскали 800 тысяч рублей в пользу старшего сына Захарова.

Судья Елена Абрамова сообщила, что при вынесении приговора было учтено признание Ефремовым своей вины, а также положительные характеристики артиста.

Кроме того, судом была отвергнута версия, согласно которой Захаров погиб по вине очевидцев или врачей. Инстанция признала Ефремова виновным по данному делу. Абрамова заявила, что Ефремов совершил ДТП, повлекшее по неосторожности смерть человека, управляя транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Судья подчеркнула, что доводы свидетелей защиты в пользу того, что Ефремов не находился за рулем автомобиля в момент ДТП, не нашли объективного подтверждения. Судом было установлено, что актер находился за рулем в момент аварии.

8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади в центре Москвы и врезался в фургон. Водитель фургона Сергей Захаров погиб от полученных травм в больнице.