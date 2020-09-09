Юрист прокомментировал перспективу отмены приговора Ефремову

17:31
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Юрист Борис Кузнецов заявил, что существует вероятность пересмотра приговора актеру Михаилу Ефремову, осужденному на 8 лет колонии за ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает "Газета.ру".
Специалист объяснил, что в отношении свидетелей со стороны защиты актера может быть возбуждено уголовное дело о даче ложных показаний. Как следствие, они могут свидетельствовать против Эльмана Пашаева, который защищал Ефремова на суде.
"В этом случае можно вести речь о том, что нарушено право на защиту Ефремова, а это, возможно, приведет к отмене приговора. При новом судебном разбирательстве приговор может быть мягче", – пояснил Кузнецов.
Пресненский районный суд Москвы во вторник, 8 сентября, признал актера Михаила Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом. Артиста осудили на 8 лет лишения свободы с содержанием в колонии общего режима.
Защита Ефремова обжаловала приговор, при этом на следующий день после заседания суда артист повторно отказался от услуг своего адвоката Эльмана Пашаева. По мнению актера, юрист его подставил.
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