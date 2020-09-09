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Происшествия

14:18

Президент Союза адвокатов России назвал приговор Ефремову несправедливым

суды происшествия

Ефремов снова отказался от своего адвоката Пашаева

Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов заявил, что считает приговор актеру Михаилу Ефремову по делу о ДТП со смертельным исходом несправедливым. Об этом он рассказал телеканалу Москва 24.

По мнению юриста, решение Пресненского суда может быть пересмотрено. Он заявил, что комментирует ситуацию с позиции эксперта, а не адвоката.

"Считаю, что приговор незаконный и необоснованный. Он незаконен и несправедлив в части наказания, то есть Ефремову дали не тот тип наказания и дали больше, чем должны были дать по сроку", – сказал Трунов.

По мнению юриста, такое решение суда едва ли можно объяснить политической сатирой Ефремова.

Игорь Трунов назвал приговор актеру ошибкой и вспомнил ситуацию с приговором футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. Дела, по его мнению, объединяет тот факт, что вела их та же судья, а также в процессе были допущены существенные нарушения закона.

"Я думаю, что в кассации и апелляции это будет исправлено, потому что по закону наказание должно быть "колония-поселение", – объяснил специалист.

Трунов отметил, что суд назначил Михаилу Ефремову наказание в виде лишения свободы на 8 лет, однако такой срок считается потолком по правонарушению, за которое судили актера. Юрист объяснил, что суд должен был принять во внимание не только характеристики артиста и его госнаграды, но и участие в благотворительной деятельности.

Комментируя повторный отказ Михаила Ефремова от услуг адвоката Эльмана Пашаева, Трунов сослался на презумпцию невиновности и объяснил, что поведение обвиняемого и его защиты не должно являться главным фактором при вынесении судебного решения.

По мнению главы Союза адвокатов России, апелляция стороны Ефремова может оказаться успешной.

"К законности вопроса нет, к тому, что произошло, как произошло, причинно следственные связи... Здесь все хорошо. Но вот со справедливостью тяжеловато", – заявил Трунов.

Он напомнил, что ранее приговоры, вынесенные судьей Еленой Абрамовой, уже корректировались в вышестоящих инстанциях. Юрист спрогнозировал, что Михаил Ефремов после апелляции может получить 7 лет в колонии-поселении.

8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади в центре Москвы и врезался в фургон. Водитель транспортного средства Сергей Захаров скончался от полученных травм в больнице.

Приговор актеру вынесли во вторник, 8 сентября. Ефремов получил 8 лет колонии общего режима. Кроме того, актера на три года лишили водительских прав. С него также взыскали 800 тысяч рублей в пользу старшего сына Захарова. Защита уже обжаловала приговор.

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