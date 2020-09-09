Президент Союза адвокатов России назвал приговор Ефремову несправедливым

Ефремов снова отказался от своего адвоката Пашаева

Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов заявил, что считает приговор актеру Михаилу Ефремову по делу о ДТП со смертельным исходом несправедливым. Об этом он рассказал телеканалу Москва 24.

По мнению юриста, решение Пресненского суда может быть пересмотрено. Он заявил, что комментирует ситуацию с позиции эксперта, а не адвоката.

"Считаю, что приговор незаконный и необоснованный. Он незаконен и несправедлив в части наказания, то есть Ефремову дали не тот тип наказания и дали больше, чем должны были дать по сроку", – сказал Трунов.

По мнению юриста, такое решение суда едва ли можно объяснить политической сатирой Ефремова.

Игорь Трунов назвал приговор актеру ошибкой и вспомнил ситуацию с приговором футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. Дела, по его мнению, объединяет тот факт, что вела их та же судья, а также в процессе были допущены существенные нарушения закона.

"Я думаю, что в кассации и апелляции это будет исправлено, потому что по закону наказание должно быть "колония-поселение", – объяснил специалист.

Трунов отметил, что суд назначил Михаилу Ефремову наказание в виде лишения свободы на 8 лет, однако такой срок считается потолком по правонарушению, за которое судили актера. Юрист объяснил, что суд должен был принять во внимание не только характеристики артиста и его госнаграды, но и участие в благотворительной деятельности.

Комментируя повторный отказ Михаила Ефремова от услуг адвоката Эльмана Пашаева, Трунов сослался на презумпцию невиновности и объяснил, что поведение обвиняемого и его защиты не должно являться главным фактором при вынесении судебного решения.

По мнению главы Союза адвокатов России, апелляция стороны Ефремова может оказаться успешной.

"К законности вопроса нет, к тому, что произошло, как произошло, причинно следственные связи... Здесь все хорошо. Но вот со справедливостью тяжеловато", – заявил Трунов.

Он напомнил, что ранее приговоры, вынесенные судьей Еленой Абрамовой, уже корректировались в вышестоящих инстанциях. Юрист спрогнозировал, что Михаил Ефремов после апелляции может получить 7 лет в колонии-поселении.

8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади в центре Москвы и врезался в фургон. Водитель транспортного средства Сергей Захаров скончался от полученных травм в больнице.

Приговор актеру вынесли во вторник, 8 сентября. Ефремов получил 8 лет колонии общего режима. Кроме того, актера на три года лишили водительских прав. С него также взыскали 800 тысяч рублей в пользу старшего сына Захарова. Защита уже обжаловала приговор.

