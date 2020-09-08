Добровинский рассказал, как Ефремов мог бы избежать тюрьмы

17:22
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Адвокат потерпевших по делу о ДТП со смертельным исходом Александр Добровинский рассказал, что адвокат Ефремова Эльман Пашаев совершил ошибку в линии защиты подопечного. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".
По мнению юриста, стороне защиты следовало проверить сердце актера.
"У алкоголиков ведь очень слабое сердце, мышца тоненькая, как тряпочка. Они могли доказать, что в момент аварии у Михаила Ефремова был микроинфаркт", – объяснил свою точку зрения Добровинский.
Адвокат объяснил, что обследование могло выявить нарушения в работе сердца. Если бы после этого Михаил Ефремов признал вину, его могли осудить на четыре года условно.
Кроме того, юрист назвал ошибкой защиты оскорбления в адрес семьи погибшего и чрезмерное желание противопоставить себя самому Добровинскому.
"Они сосредоточились на мне – на том, чтобы выиграть у адвоката Добровинского. Это отвлекло их от материалов дела, они не погрузились в него. Я знал, что так будет", – заявил специалист.
Он подчеркнул, что защитники Ефремова якобы попали "во все ловушки" адвоката.
Пресненский суд Москвы во вторник, 8 сентября, приговорил актера Михаила Ефремова к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его признали виновным по делу о ДТП, в котором погиб курьер Сергей Захаров.
Ефремова взяли под стражу в зале суда
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