Пашаев считает, что приговор Ефремову отменят в кассации

"Интервью": Эльман Пашаев – о приговоре Ефремову

Адвокат Эльман Пашаев сообщил, что актеру Михаилу Ефремову могут смягчить наказание. В интервью Москве 24 защитник артиста допустил, что приговор могут снизить до 7 лет лишения свободы, а в кассационной инстанции его отменят.

"Ефремову давным-давно говорил, что Пресненский суд даст 8 лет. Мосгорсуд сбросит, покажет свою гуманность и даст 7 лет. Наша надежда на кассационную инстанцию или Верховный суд. Рассказывал ему, что у нас есть все шансы для оправдательного приговора, но судья игнорировал все", – заявил Эльман Пашаев.

До этого Пашаев признал, что нарушил Кодекс профессиональной этики адвоката в общении со СМИ и рассказал журналистам лишнюю информацию.

8 сентября суд вынес приговор по делу Ефремова. Российский актер получил 8 лет колонии общего режима. Еще с него взыскали 800 тысяч рублей в пользу семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова. Артиста лишили права управления автомобилем на три года.

Авария с участием Ефремова произошла 8 июня этого года. Машина актера выехала на встречную полосу в центре Москвы, где столкнулась с фургоном. Находившийся за рулем водитель Сергей Захаров скончался в больнице. Экспертиза подтвердила, что актер находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.