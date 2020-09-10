Пашаев признал, что нарушил Кодекс этики адвоката в общении со СМИ

11:01
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Адвокат Эльман Пашаев, защищавший актера Михаила Ефремова по делу о ДТП со смертельным исходом на Садовом кольце, признал, что нарушил Кодекс профессиональной этики адвоката в общении со СМИ.
"Я согласен, что нарушил Кодекс этики адвоката, так как сказал лишнее журналистам. Это действительно нарушение", – сказал Пашаев ТАСС.
При этом он подчеркнул, что в связи с его адвокатской деятельностью квалификационная комиссия адвокатской палаты Северной Осетии нарушений не нашла.
Статс-секретарь Федеральной палаты адвокатов (ФПА) России Константин Добрынин ранее сообщил, что Пашаев нарушил несколько статей Кодекса профессиональной этики адвоката.
По его словам, адвокат испытывал по отношению к своему оппоненту и суду агрессию, нетерпимость и неуважение. Добрынин добавил, что это все противоречит статье того же Кодекса профессиональной этики адвоката. Также он отметил, что были замечены со стороны Пашаева признаки разглашения адвокатской тайны. Помимо этого, Добрынин считает, что Пашаев нарушил запрет обещаний результата доверителю и принцип "защищая, не обвиняй".
Ранее стало известно, что Ефремов вновь отказался от услуг своего адвоката. Как отмечалось, что актер недоволен работой, которую проделал Пашаев, родственники Ефремова работают над поиском нового адвоката.
Позже актер прокомментировал свое решение. Он заявил, что Пашаев "подставил" его на восемь лет, хотя обещал совсем другой исход судебного процесса. Ефремов отметил, что не ожидал такого приговора. Также актер сообщил, что Пашаев не будет представлять его интересы в апелляции.
Ефремов получил 8 лет колонии общего режима. Кроме того, актера на три года лишили водительских прав. С него также взыскали 800 тысяч рублей в пользу старшего сына Захарова.
8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади в центре Москвы и врезался в фургон. Водитель фургона Сергей Захаров погиб от полученных травм в больнице.
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