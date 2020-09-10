Адвокат Пашаев заявил, что удовлетворен своей работой на процессе актера Ефремова

Адвокат Ефремова заявил, что удовлетворен своей работой на процессе актера

Адвокат Эльман Пашаев заявил, что удовлетворен своей работой на процессе по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Москва 24.

Он также прокомментировал дальнейшее развитие дела и процессуальные действия.

"Я удовлетворен своей работой. А по поводу результата: у нас основная надежда – кассационная инстанция", – заявил юрист.

По мнению Пашаева, артисту все еще могут вынести оправдательный приговор, поскольку основания для такого решения со стороны суда высшей инстанции имеются.

Пресненский районный суд Москвы осудил актера Михаила Ефремова на 8 лет колонии общего режима по делу о ДТП, в котором погиб курьер Сергей Захаров. Защита артиста обжаловала приговор.

Сам актер заявил, что Эльман Пашаев своими действиями его подставил. Ефремов признался, что в зале суда подписал несогласие с приговором, однако услугами своего защитника на процессе пользоваться в дальнейшем не планирует. Сейчас выбором нового адвоката занимается жена актера Софья Кругликова.

Пашаев ранее подтвердил, что его договор с Ефремовым утратил силу после вынесения приговора, однако якобы именно он должен подать заявление на апелляцию обвинительного приговора.

Как сообщил статс-секретарь Федеральной палаты адвокатов (ФПА) России Константин Добрынин, в ходе процесса по делу актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев нарушил несколько положений Кодекса профессиональной этики адвоката. Эксперт заявил, что юрист вел себя агрессивно по отношению к оппоненту, а также частично раскрывал адвокатскую тайну.

Пашаев с обвинением согласился и подчеркнул, что действительно мог раскрыть журналистам лишнюю информацию.

ДТП с участием актера Михаила Ефремова произошло 8 июня. Артист за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади в центре Москвы и врезался в фургон. Водитель транспортного средства Сергей Захаров скончался от полученных травм в больнице.

