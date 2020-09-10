Ефремов рассказал о поисках нового адвоката

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Актер Михаил Ефремов в беседе с членами Общественной наблюдательной комиссии рассказал о ходе поисков нового адвоката. Об этом RT сообщил один из членов ОНК.

"Есть много адвокатов, которые хотят взяться за это. Гофштейн, Тарасов и другие", – сказал Ефремов правозащитникам.

Артист уточнил, что выбор адвоката он доверяет своей жене Софье Кругликовой.

Также в беседе с ОНК он рассказал, что вопрос о том, кто будет представлять его в суде апелляционной инстанции, является для него на данный момент главным, а претензий к условиям содержания у него нет.

Ранее актер повторно отказался от услуг адвоката Эльмана Пашаева. Член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович объяснила, что актер выразил недовольство работой своего юриста.

Сам Пашаев назвал свою стратегию защиты Ефремова правильной. Он объяснил, что признание актером вины на начальной стадии судебного процесса не дало бы ничего в юридическом смысле.

Ефремов после вынесенного ему приговора заявил, что не ожидал такого наказания, уточнив, что адвокат его якобы подставил. По словам артиста, ему был неприятен визит адвоката утром 9 сентября.

Актера приговорили к 8 годам колонии общего режима, также его лишили права управления транспортным средством на три года. Кроме того, Ефремова обязали возместить 800 тысяч рублей старшему сыну погибшего в ДТП Виталию Захарову.

8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади в центре Москвы и врезался в фургон. Водитель транспортного средства Сергей Захаров скончался от полученных травм в больнице.

