Пашаев сообщил, что Ефремов окончательно отказался продолжать с ним работу

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Адвокат Эльман Пашаев сообщил, что Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП в центре Москвы, окончательно отказался от работы с ним.

"Предложений продолжить работу с Ефремовым не поступало. Это уже решено", – отметил адвокат.

Ранее стало известно, что Михаил Ефремов отказался от услуг адвоката Пашаева. При этом актер заявил, что не ожидал такого приговора, и отметил, что якобы адвокат его "подставил". В Федеральной палате адвокатов России заявили, что Пашаев нарушил несколько статей Кодекса профессиональной этики адвоката.

Сам Пашаев в интервью телеканалу Москва 24 заявил, что удовлетворен своей работой на процессе по делу Ефремова. Он назвал свою стратегию защиты Ефремова правильной и объяснил, что признание актером вины на начальной стадии судебного процесса не дало бы ничего в юридическом смысле.

Пресненский районный суд Москвы осудил актера Михаила Ефремова на 8 лет колонии общего режима по делу о ДТП, в котором погиб курьер Сергей Захаров.