Пашаев сообщил, что Ефремов окончательно отказался продолжать с ним работу

12:50
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Адвокат Эльман Пашаев сообщил, что Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП в центре Москвы, окончательно отказался от работы с ним.
"Предложений продолжить работу с Ефремовым не поступало. Это уже решено", – отметил адвокат.
Ранее стало известно, что Михаил Ефремов отказался от услуг адвоката Пашаева. При этом актер заявил, что не ожидал такого приговора, и отметил, что якобы адвокат его "подставил". В Федеральной палате адвокатов России заявили, что Пашаев нарушил несколько статей Кодекса профессиональной этики адвоката.
Сам Пашаев в интервью телеканалу Москва 24 заявил, что удовлетворен своей работой на процессе по делу Ефремова. Он назвал свою стратегию защиты Ефремова правильной и объяснил, что признание актером вины на начальной стадии судебного процесса не дало бы ничего в юридическом смысле.
Пресненский районный суд Москвы осудил актера Михаила Ефремова на 8 лет колонии общего режима по делу о ДТП, в котором погиб курьер Сергей Захаров.
Пашаев рассказал, что защищал Ефремова бесплатно
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