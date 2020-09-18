Адвокат Ефремова просит суд смягчить приговор до 4 лет условно

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Новый защитник Михаила Ефремова попросил назначить актеру условное наказание по делу о смертельном ДТП в центре Москвы. О том, что поступила апелляционная жалоба адвоката Владимира Васильева, сообщили в Пресненском суде Москвы.

Там уточнили, что защитник просит отменить приговор суда о заключении актера на восемь лет в колонию и назначить наказание осужденному в виде лишения свободы сроком до четырех лет условно.

Авария произошла 8 июня на Садовом кольце. Машина актера выехала на встречную полосу, где столкнулась с фургоном. Находившийся за рулем водитель Сергей Захаров скончался в больнице. Экспертиза подтвердила, что актер находился в состоянии алкогольного опьянения.

8 сентября суд вынес приговор по делу Ефремова. Актер получил 8 лет колонии общего режима. С него взыскали 800 тысяч рублей в пользу семьи погибшего и лишили права управления автомобилем на три года.