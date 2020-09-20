Новый адвокат Ефремова попросил для актера условный срок

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Новый адвокат актера Михаила Ефремова попросил условный срок для своего подзащитного. Об этом сообщает ТАСС.

Защитник Владимир Васильев считает, что основанием для данного прошения является признание вины актером.

"Условный срок – это прерогатива суда. Закон позволяет при определенных условиях твердо просить условный срок. Такие условия есть", – сказал адвокат.

Он также добавил, что в отношении вопроса компенсации ущерба пострадавшей стороне также ведется работа.



"По поводу компенсации: рассматриваются все варианты для достижения примирения сторон", – подчеркнул Васильев.

8 сентября суд вынес приговор по делу Ефремова. Актер получил 8 лет колонии общего режима. С него взыскали 800 тысяч рублей в пользу семьи погибшего и лишили права управления автомобилем на три года.

При этом защита обжаловала приговор. А Михаил Ефремов, в свою очередь, отказался от услуг своего уже бывшего адвоката Эльмана Пашаева.

Авария произошла 8 июня на Садовом кольце. Машина актера выехала на встречную полосу, где столкнулась с фургоном. Находившийся за рулем водитель Сергей Захаров скончался в больнице. Экспертиза подтвердила, что актер находился в состоянии алкогольного опьянения.

