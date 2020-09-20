Мать погибшего в ДТП с Ефремовым заявила, что простила актера

19:32
Фото: РИА Новости/Антон Насонов
Мать погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова Мария Захарова сообщила, что простила актера, передает"Газета.ру". Свое заявление женщина сделала в интервью изданию "Собеседник".
"Естественно. Даже говорить нечего. Сначала вроде возмущаешься: как же так, да как это? А потом… Куда же деваться? Почему же его не прощать. Человек ведь уже умер", – высказалась Захарова.
Она также добавила, что с ней никто из родственников, признанных потерпевшими в деле, не советовался на предмет отказа от материальной помощи от Ефремова.
При этом она поделилась, что бы сказала актеру при встрече.
"Я всегда говорю: "Ну что же теперь делать? Царствие небесное. Так уж получилось", – заключила женщина.
Сергей Захаров, находившийся за рулем фургона, попал в аварию 8 июня. В его машину на Смоленской площади врезался Jeep Grand Cherokee, за рулем которого был Михаил Ефремов. Захаров погиб в больнице от полученных травм.
Позднее Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП. Его приговорили к восьми годам колонии.
При этом защита обжаловала приговор. А Михаил Ефремов, в свою очередь, отказался от услуг своего адвоката Эльмана Пашаева. Новым защитником актера стал адвокат Роман Филиппов.
Пашаев рассказал о гонораре за работу с Ефремовым
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