Мать погибшего в ДТП с Ефремовым заявила, что простила актера

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Мать погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова Мария Захарова сообщила, что простила актера, передает"Газета.ру". Свое заявление женщина сделала в интервью изданию "Собеседник".

"Естественно. Даже говорить нечего. Сначала вроде возмущаешься: как же так, да как это? А потом… Куда же деваться? Почему же его не прощать. Человек ведь уже умер", – высказалась Захарова.

Она также добавила, что с ней никто из родственников, признанных потерпевшими в деле, не советовался на предмет отказа от материальной помощи от Ефремова.

При этом она поделилась, что бы сказала актеру при встрече.

"Я всегда говорю: "Ну что же теперь делать? Царствие небесное. Так уж получилось", – заключила женщина.

Сергей Захаров, находившийся за рулем фургона, попал в аварию 8 июня. В его машину на Смоленской площади врезался Jeep Grand Cherokee, за рулем которого был Михаил Ефремов. Захаров погиб в больнице от полученных травм.

Позднее Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП. Его приговорили к восьми годам колонии.

При этом защита обжаловала приговор. А Михаил Ефремов, в свою очередь, отказался от услуг своего адвоката Эльмана Пашаева. Новым защитником актера стал адвокат Роман Филиппов.

