Пашаев рассказал, какого приговора ожидал Ефремов

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Актер Михаил Ефремов, осужденный по делу о ДТП со смертельным исходом, был уверен, что его приговорят к 10 годам лишения свободы. Об этом в эфире телеканала НТВ заявил его бывший адвокат Эльман Пашаев.
"Он ждал, что будет 10 лет. После того как прокурор затребовал 11 лет колонии, Ефремов успокоился", – заявил юрист.
По словам Пашаева, он согласился защищать Ефремова, потому что его попросили знакомые.
"Они знали результаты моей работы за 10 лет. У меня за 10 лет ни один человек не сел за ДТП, в том числе и пьяные. Был бы Ефремов простым гражданином, ему бы дали условный срок", – заявил эксперт.
Эльман Пашаев также подтвердил, что получил гонорар за свою работу.
Михаил Ефремов получил восемь лет колонии общего режима после суда по делу об аварии на Смоленской площади. Артист за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Сергея Захарова, который позже умер в больнице
Актера также лишили водительских прав на три года. Кроме того, с него взыскали 800 тысяч рублей в пользу старшего сына Сергея Захарова.
Что касается Пашаева, то после громкого процесса его лишили статуса адвоката сроком на один год. Такое решение приняла Федеральная палата адвокатов Северной Осетии. Юристу вменяют нарушение Кодекса профессиональной этики адвоката.
Новый защитник Ефремова просит пересмотреть приговор на 4 года условно
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: