Пашаев рассказал, какого приговора ожидал Ефремов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Актер Михаил Ефремов, осужденный по делу о ДТП со смертельным исходом, был уверен, что его приговорят к 10 годам лишения свободы. Об этом в эфире телеканала НТВ заявил его бывший адвокат Эльман Пашаев.

"Он ждал, что будет 10 лет. После того как прокурор затребовал 11 лет колонии, Ефремов успокоился", – заявил юрист.

По словам Пашаева, он согласился защищать Ефремова, потому что его попросили знакомые.

"Они знали результаты моей работы за 10 лет. У меня за 10 лет ни один человек не сел за ДТП, в том числе и пьяные. Был бы Ефремов простым гражданином, ему бы дали условный срок", – заявил эксперт.

Эльман Пашаев также подтвердил, что получил гонорар за свою работу.

Михаил Ефремов получил восемь лет колонии общего режима после суда по делу об аварии на Смоленской площади. Артист за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Сергея Захарова, который позже умер в больнице

Актера также лишили водительских прав на три года. Кроме того, с него взыскали 800 тысяч рублей в пользу старшего сына Сергея Захарова.

Что касается Пашаева, то после громкого процесса его лишили статуса адвоката сроком на один год. Такое решение приняла Федеральная палата адвокатов Северной Осетии. Юристу вменяют нарушение Кодекса профессиональной этики адвоката.

