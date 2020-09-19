Добровинский прокомментировал лишение Пашаева статуса адвоката

03:09
Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Представитель стороны потерпевших по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова Александр Добровинский прокомментировал лишение своего коллеги Эльмана Пашаева статуса адвоката. Об этом сообщает "Газета.ру".
Так, Добровинский признался, что за долгое время работы составил о Пашаеве свое личное мнение.
"Эльман Пашаев был моим процессуальным противником. <...> Я не буду давать оценку решению по своему коллеге, с которым мы были по разные стороны баррикад", – заявил Добровинский.
Он подчеркнул, что оценивать данное решение ему не позволяет воспитание.
"Единственное, что могу сказать – я буду за ним скучать", – подчеркнул Добровинский.
Ранее статс-секретарь Федеральной палаты адвокатов России Константин Добрынин сообщил, что Эльман Пашаев нарушил несколько статей Кодекса профессиональной этики адвоката. По его словам, защитник испытывал по отношению к своему оппоненту и суду агрессию.
Позднее Пашаев прокомментировал решение Федеральной палаты адвокатов. В частности, юрист рассказал о сходстве между собой и Иисусом.
Эльман Пашаев лишен статуса адвоката
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