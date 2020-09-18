Пашаев рассказал о сходстве между собой и Иисусом

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Лишенный статуса адвоката Эльман Пашаев заявил, что нашел сходство между собой и Иисусом Христом. Об этом бывший защитник актера Михаила Ефремова сказал перед заседанием совета Адвокатской палаты Северной Осетии, передает Пятый канал.

Пашаев отметил, что готов к любому решению. "Что делать? Это судьба. Вы же помните: Иисуса тоже распяли", – поделился он.

Юрист подчеркнул, что не сравнивает себя со святым, но тот, по его словам, тоже не сдал позиции.

При этом Пашаев предположил, что лишить его статуса адвоката могли на фоне высказываний в СМИ о том, что якобы он разглашал адвокатскую тайну.

Ранее статс-секретарь Федеральной палаты адвокатов России Константин Добрынин сообщил, что Эльман Пашаев нарушил несколько статей Кодекса профессиональной этики адвоката. По его словам, защитник испытывал по отношению к своему оппоненту и суду агрессию.