Роман Филиппов стал новым адвокатом Ефремова

Фото: ruslaw-com.ru
Представлять интересы Михаила Ефремова, осужденного за смертельное ДТП в центре столицы, при обжаловании приговора будет адвокат Роман Филиппов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвокатскую контору Russian Lawyers Company.
"Действительно, Роман Михайлович стал новым адвокатом Ефремова, он специально отключил свой телефон, так как на него обрушился поток звонков", – сообщили в конторе.
На сайте компании указано, что Филиппов Роман Михайлович имеет статус адвоката с 2014 года.
"Юридический стаж свыше 15 лет. Является арбитром МКАС при ТПП РФ. Специалист в сфере уголовного и гражданского процесса. За время работы имеет большое количество выигранных дел различной направленности", – сказано в сообщении.
Ранее стало известно, что Михаил Ефремов отказался от услуг своего предыдущего адвоката Эльмана Пашаева. При этом актер заявил, что не ожидал такого приговора, и отметил, что якобы адвокат его "подставил". В Федеральной палате адвокатов России заявили, что Пашаев нарушил несколько статей Кодекса профессиональной этики адвоката.
8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил к восьми годам колонии актера Михаила Ефремова за смертельное ДТП. Кроме того, его на три года лишили водительских прав. С него также взыскали 800 тысяч рублей в пользу старшего сына погибшего в ДТП Сергея Захарова. Защита артиста обжаловала приговор.
Названо имя нового адвоката Ефремова
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