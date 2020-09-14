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Общество

15:05

Меркачева рассказала о меню Ефремова в СИЗО

суды общество

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Журналистка и правозащитница Ева Меркачева рассказала, что режим дня Михаила Ефремова, осужденного за смертельное ДТП в центре Москвы, прописан в правилах внутреннего распорядка СИЗО без особых строгостей. При этом меню для заключенных выглядит довольно скромно, сообщает НТВ.

Меркачева отметила, что в день ее визита в СИЗО актер ел овсянку. Завтрак ему приносят в камеру.

"Потом там чай, хлеба кусок – и все", – отметила журналистка в эфире телеканала НТВ.

Она пояснила, что масло и сыр заключенным не полагается, но продукты могут передать близкие.

Ранее сообщалось, что актеру разрешено встречаться в следственном изоляторе только с адвокатами. При этом ему можно носить передачи до 30 килограммов в месяц.

8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил к восьми годам колонии актера Михаила Ефремова за смертельное ДТП. Кроме того, его на три года лишили водительских прав. С него также взыскали 800 тысяч рублей в пользу старшего сына погибшего в ДТП Сергея Захарова. Защита артиста обжаловала приговор.

8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади в центре Москвы и врезался в фургон. Водитель фургона Сергей Захаров погиб от полученных травм в больнице.

Стало известно об условиях содержания Ефремова в СИЗО

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