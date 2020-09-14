Племянница Ефремова рассказала, что актера могут навещать в СИЗО только адвокаты

14:44
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Племянница Михаила Ефремова, осужденного за смертельное ДТП в центре Москвы, Ольга Ефремова рассказала, что актеру разрешено встречаться в следственном изоляторе только с адвокатами, пишет ТАСС.
"К сожалению, ему пока не разрешены свидания с семьей. Нам известно, что он может видеться только с адвокатами. При этом ему можно носить передачи до 30 килограммов в месяц", – рассказала она.
Также Ольга Ефремова попросила всех, кто хочет выразить поддержку актеру, отправлять ему письма в СИЗО.
8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил к восьми годам колонии актера Михаила Ефремова за смертельное ДТП. Кроме того, его на три года лишили водительских прав. С него также взыскали 800 тысяч рублей в пользу старшего сына погибшего в ДТП Сергея Захарова. Защита артиста обжаловала приговор.
Позднее Ефремов отказался от услуг адвоката Пашаева. При этом актер заявил, что не ожидал такого приговора, и отметил, что якобы адвокат его "подставил". В Федеральной палате адвокатов России заявили, что Пашаев нарушил несколько статей Кодекса профессиональной этики адвоката.
Сам Пашаев в интервью телеканалу Москва 24 заявил, что удовлетворен своей работой на процессе по делу Ефремова. Он назвал свою стратегию защиты Ефремова правильной.
Стало известно об условиях содержания Ефремова в СИЗО
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