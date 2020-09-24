Третий адвокат Ефремова подал жалобу на приговор актеру

15:02
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Третий адвокат Михаила Ефремова подал жалобу на приговор актеру с просьбой назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы. Об этом сообщает ТАСС.
"В суд поступила апелляционная жалоба адвоката Хархорина П. А. в защиту Ефремова М. О. Защитник просит изменить приговор суда и назначить наказание, не связанное с лишением свободы", – рассказали в пресс-службе Пресненского суда Москвы.
Ранее другой новый адвокат артиста Владимир Васильев попросил условный срок для своего подзащитного. Он также отметил, что ведется работа по решению вопроса с выплатой компенсации стороне потерпевших.
Еще один защитник Михаила Ефремова Роман Филиппов попросил суд смягчить приговор своему подзащитному на основании того, что экс-адвокат актера Эльман Пашаев оказывал на него давление.
Сам юрист назвал эти обвинения несостоятельными. По мнению Пашаева, запрос нового адвоката не выдерживает критики, а факт или отсутствие давления не может считаться основанием для корректировки приговора.
Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП на Смоленской площади столицы. Его приговорили к восьми годам колонии общего режима.
Новый адвокат Ефремова просит для него условный срок
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