Прокуратура не стала подавать жалобу на приговор Ефремову

09:46
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Прокуратура не стала обжаловать приговор артисту Михаилу Ефремову, осужденному за ДТП со смертельным исходом, сообщили ТАСС в пресс-службе Пресненского суда.
На обжалование приговора отводится 10 суток, этот срок уже истек.
8 сентября суд вынес приговор по делу Ефремова. Актер получил 8 лет колонии общего режима. С него взыскали 800 тысяч рублей в пользу сына погибшего и лишили права управления автомобилем на три года.
Защита обжаловала приговор. Ефремов, в свою очередь, отказался от услуг адвоката Эльмана Пашаева.
Новый адвокат актера попросил условный срок для своего подзащитного. Защитник Владимир Васильев считает, что основанием для данного прошения является признание вины актером.
Авария произошла 8 июня на Садовом кольце. Машина актера выехала на встречную полосу, где столкнулась с фургоном. Находившийся за рулем водитель Сергей Захаров скончался в больнице.
Экспертиза подтвердила, что актер находился в состоянии алкогольного опьянения.
Новый адвокат Ефремова просит для него условный срок
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