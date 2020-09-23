Возможное давление на Ефремова не повлияет на пересмотр приговора – юрист

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Юрист Константин Трапаидзе заявил Москве 24, что у нового адвоката Михаила Ефремова есть все шансы смягчить приговор для актера. Однако возможное давление экс-защитника Эльмана Пашаева на артиста во время судебных заседаний здесь не играет никакой роли.

"По мне, это недостаточный аргумент, чтобы назначили новое рассмотрение дела. А для смягчения приговора Ефремову основания и так есть, потому что приговор был достаточно жесткий. Поэтому в какой-то степени апелляционная инстанция смягчит его", – заявил Трапаидзе.

Он также перечислил другие обстоятельства, которые могут повлиять на смягчение приговора для актера.





Константин Трапаидзе юрист Безусловно, Ефремов в итоге все равно признал вину – он просто не дал прокурору возможность просить меньше срок и судье принять смягчающие обстоятельства, потому что они оба были в процессе. Здесь есть и факт того, что Ефремов пытался погасить задолженность, а также его последующее сожаление о том, что была вот такая линия защиты.

По словам юриста, если апелляционная инстанция подойдет к вопросу сухо, то есть большая возможность снизить срок Ефремову на один-два года.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что новый адвокат Ефремова Роман Филиппов попросил смягчить приговор актеру из-за давления, оказанного на него бывшим защитником. Юрист пояснил, что Пашаев нарушил Кодекс профессиональной этики адвокатов, что по факту привело к лишению Ефремова защиты.

В свою очередь, экс-защитник актера обвинения в давлении опроверг. "Это бред полнейший. Я не верю, что он такие вещи написал", – заявил Пашаев.

Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП на Смоленской площади столицы. Его приговорили к восьми годам колонии общего режима.