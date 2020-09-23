Добровинский закончит книгу о деле Ефремова в декабре

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Адвокат стороны потерпевших по делу о ДТП со смертельным исходом с участием актера Михаила Ефремова Александр Добровинский заявил Москве 24, что уже начал работу над книгой по громкому делу.

"Там будет только дело Ефремова. Я думаю, что закончу в декабре", – рассказал правозащитник.

О намерении написать книгу Добровинский заявил после вынесения приговора Михаилу Ефремову. "Хочу написать книгу, тем более материал весь у меня, и рассказать, каким образом мы тактически и стратегически полностью переиграли защиту", – говорил адвокат журналистам.

Ранее стало известно, что журналисты рассказали матери Сергея Захарова о смерти сына. "Журналисты воспользовались беспомощностью несчастной 86-летней женщины и вынудили ее сказать, что она простила Михаила Ефремова", – прокомментировал ситуацию Добровинский.

Сергей Захаров, находившийся за рулем фургона, попал в аварию 8 июня. В его машину на Смоленской площади врезался Jeep Grand Cherokee, за рулем которого был Михаил Ефремов. Позднее Захаров скончался в больнице.

После трех месяцев разбирательств Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в смертельном ДТП и приговорил к 8 годам заключения в колонии общего режима.