Пашаев заявил, что в машине Ефремова при ДТП находились минимум три человека

16:41
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Эльман Пашаев, представлявший интересы актера Михаила Ефремова по делу о ДТП со смертельным исходом, заявил, что в машине актера в момент аварии было как минимум три человека. Об этом он рассказал в эфире Первого канала.
"В машине как минимум было три человека <...> Если сзади никто не сидит, спинка (сиденья с пассажирской стороны. – Прим. ред.) не может сломаться", – сказал Пашаев.
Он также заявил, что результаты одной из экспертиз показали наличие отпечатков пальцев Ефремова на заднем сиденье с пассажирской стороны. Пашаев уточнил, что из результатов также следует, что эпителий актера обнаружен лишь на подушке безопасности автомобиля, отметив, что отпечатки пальцев на руле принадлежат другому человеку.
Ранее стало известно, что Михаил Ефремов отказался от услуг Пашаева. Актер заявил, что не ожидал такого приговора, отметив, что адвокат его "подставил". В Федеральной палате адвокатов России заявили, что Пашаев нарушил несколько статей Кодекса профессиональной этики адвоката. Позднее стало известно, что Пашаева лишили статуса адвоката сроком на один год.
Авария произошла 8 июня на Садовом кольце. Машина актера выехала на встречную полосу, где столкнулась с фургоном. Находившийся за рулем водитель Сергей Захаров скончался в больнице. Экспертиза подтвердила, что актер находился в состоянии алкогольного опьянения.
Михаил Ефремов получил восемь лет колонии общего режима. Кроме того, актера на три года лишили водительских прав. С него также взыскали 800 тысяч рублей в пользу старшего сына Сергея Захарова.
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