Журналисты сообщили матери погибшего в ДТП с Ефремовым о гибели сына

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Адвокат стороны потерпевших по делу о ДТП со смертельным исходом с участием актера Михаила Ефремова Александр Добровинский заявил, что журналисты рассказали матери Сергея Захарова о смерти сына. Об этом сообщает ТАСС.

По словам юриста, о произошедшем он узнал на встрече с семьей погибшего.

"Журналисты воспользовались беспомощностью несчастной 86-летней женщины и вынудили ее сказать, что она простила Михаила Ефремова. Мои доверители крайне возмущены такой бестактностью журналистов, ведь до этого момента семье удавалось скрывать факт ДТП и трагической смерти сына", – заявил Добровинский.

Адвокат обратился к СМИ с просьбой прекратить манипулировать людьми и распространять фейковые новости.

О том, что мать Сергея Захарова якобы простила актера, стало известно 20 сентября. Тогда об этом сообщило издание "Собеседник".

Сергей Захаров, находившийся за рулем фургона, попал в аварию 8 июня. В его машину на Смоленской площади врезался Jeep Grand Cherokee, за рулем которого был Михаил Ефремов. Позднее Захаров скончался в больнице.

Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП. Его приговорили к восьми годам колонии общего режима.

