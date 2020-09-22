Журналисты сообщили матери погибшего в ДТП с Ефремовым о гибели сына

16:33
Фото: ТАСС/Роман Канащук
Адвокат стороны потерпевших по делу о ДТП со смертельным исходом с участием актера Михаила Ефремова Александр Добровинский заявил, что журналисты рассказали матери Сергея Захарова о смерти сына. Об этом сообщает ТАСС.
По словам юриста, о произошедшем он узнал на встрече с семьей погибшего.
"Журналисты воспользовались беспомощностью несчастной 86-летней женщины и вынудили ее сказать, что она простила Михаила Ефремова. Мои доверители крайне возмущены такой бестактностью журналистов, ведь до этого момента семье удавалось скрывать факт ДТП и трагической смерти сына", – заявил Добровинский.
Адвокат обратился к СМИ с просьбой прекратить манипулировать людьми и распространять фейковые новости.
О том, что мать Сергея Захарова якобы простила актера, стало известно 20 сентября. Тогда об этом сообщило издание "Собеседник".
Сергей Захаров, находившийся за рулем фургона, попал в аварию 8 июня. В его машину на Смоленской площади врезался Jeep Grand Cherokee, за рулем которого был Михаил Ефремов. Позднее Захаров скончался в больнице.
Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП. Его приговорили к восьми годам колонии общего режима.
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