Суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии

В деле о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова наконец поставлена точка. Во вторник, 8 сентября, актеру огласили приговор: 8 лет колонии общего режима. Ранее прокурор запрашивала для артиста 11 лет. Вспоминаем подробности произошедшего, как менялось поведение актера от заседания к заседанию и какими громкими высказываниями запомнилось это дело.



Трагедия 8 июня

На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова на Смоленской площади

Смертельное ДТП с участием заслуженного артиста России Михаила Ефремова произошло 8 июня. Актер на своем черном джипе спровоцировал аварию, выехав на встречку в центре столицы у дома № 3 на Смоленской площади. Он врезался в автомобиль Lada, за рулем которого сидел 57-летний Сергей Захаров.

От полученных при столкновении травм мужчина скончался следующим утром, 9 июня, в больнице. Захаров работал водителем в интернет-магазине. У него остались жена и двое совершеннолетних сыновей. Их и брата погибшего признали потерпевшими. По результатам экспертизы выяснилось, что Ефремов был пьян в момент ДТП. Более того, в его крови также обнаружили следы кокаина и марихуаны. Артиста отправили под домашний арест.

После трагедии Ефремов записал видеообращение. В ролике артист обратился к родственникам погибшего с просьбой простить его. "Нет, отмазываться, включая какие-то свои связи или знакомства, я не собираюсь и не буду. Да и как тут отмажешься, когда все все видели", – заявил он. Однако в суде Ефремов поменял показания и не признал вину, апеллируя к тому, что ничего не помнит.

В итоге на заседании 3 сентября он вновь изменил решение и все же согласился, что является виновником ДТП. Прокурор запросила для артиста срок – 11 лет с отбыванием их в колонии общего режима, а также запрет на вождение автомобиля в течение трех лет.

Во вторник, 8 сентября, Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным. Доводам защитников артиста, утверждавших, что в момент ДТП он сидел на пассажирском сиденье, судья не поверила. Она обратилась к артисту с вопросом, находился ли тот за рулем в момент аварии. Ефремов в ответ утвердительно кивнул. По решению суда артиста приговорили к 8 годам колонии общего режима. Кроме того, его обязали выплатить 800 тысяч рублей компенсации старшему сыну погибшего Захарова.



Суд признал Ефремова виновным по делу о ДТП

Оркестр, шаман и Джигурда

Заседания по делу Михаила Ефремова всегда собирали большое количество людей у здания Пресненского суда. Помимо журналистов, у входа дежурили фанаты артиста, периодически приходили блогеры, желающие высказать свое мнение о смертельном ДТП. В частности, против актера выступали Кирилл Терешин, больше известный как Руки-Базуки, бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" Олеся Малибу. Чаще всех к Пресненскому суду приезжал Никита Джигурда. Актер рассказывал всем, кто готов был слушать, что Ефремов не виноват, а дело сфабриковано.

Однако 8 сентября стало самым оживленным из всех предыдущих дней. Пока Ефремов в зале суда заслушивал приговор, под окнами здания появился целый оркестр. Барабанщицы в красных мундирах выступали против актера и благодарили журналистов за долгую работу по делу.

Следом за девушками у здания появились чародеи в черных костюмах. Прямо у порога суда они разложили "магические принадлежности" и пытались "нашаманить" Ефремову свободу. Во время процесса молодые люди предприняли попытку сжечь куклу вуду защитника потерпевшей стороны Александра Добровинского. В итоге сотрудникам правоохранительных органов пришлось задержать двух человек.

Также у Пресненского суда был замечен шаман. Мужчина в костюме с перьями стучал в бубен и пел песни. Правда, понять, кого именно он пришел поддержать, так и не удалось. У шамана случился конфликт с колдуном Иваном Кулебякиным из-за дождя, вызванного песнями.

Все действо сопровождалось громкими речами Никиты Джигурды, который заявил, что за рулем автомобиля Ефремова в момент ДТП якобы сидела актриса театра "Современник" Дарья Белоусова.



Слуховой аппарат

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

На первых заседаниях по делу Ефремов не отличался активностью. На реплики адвокатов и судьи не реагировал, на вопросы журналистов не отвечал. Актер даже говорил в суде тихо. Из-за этого случилась и первая маленькая "стычка" между ним и адвокатами потерпевших.

На обсуждении порядка опроса свидетелей защиты Ефремов стал объяснять, почему на допрос не может оперативно явиться его жена. При этом адвокаты потерпевшей стороны сказали, что не слышат артиста.

"Купите себе слуховой аппарат", – отреагировал Ефремов на просьбу защитников.

Адвокат старшего сына погибшего в ДТП Сергей Аверцев попросил занести ответ Ефремова в протокол.

"Ничего не исследовано"

Фото: пресс-служба Пресненского суда

Однако позже актер начал активнее принимать участие в судебных заседаниях. Например, во время допроса свидетеля, приведенного защитником Ефремова Эльманом Пашаевым, наконец стала более-менее понятна позиция актера по поводу доказательств его вины.

Выступал автомобильный эксперт, который оценивал экспертизу ДТП, проведенную сотрудниками правоохранительных органов сразу после аварии. Вывод допрошенного свидетеля был следующим: если бы он лично делал экспертизу, то привлек ряд дополнительных специалистов, чтобы в исследовании ДТП не осталось белых пятен.

"Надо исследовать, уважаемые, надо исследовать! Ничего не исследовали!" – впервые вмешался в допрос Ефремов.



"Добросвинский" и цирк

Также во время судебных заседаний Ефремов ярко выражал недовольство, можно сказать, главным адвокатом потерпевшей стороны – Александром Добровинским. Актер неоднократно вступал с ним в перепалки, самой популярной причиной для этого стали насмешки адвоката над свидетелями защиты Ефремова.

В частности, после выступления в суде Александра Кобца – мужчина, слепой на один глаз, утверждал, что за рулем черного джипа в день аварии сидел не Ефремов, – Добровинский позволил себе комментарий: "Это полный Кобец". Ефремов в долгу не остался и назвал адвоката Добросвинским, за что получил замечание от судьи, которое было занесено в протокол.

Позже, уже во время последнего слова, Ефремов намекнет, что "цирк и шоу", устроенные вокруг его дела, вина не адвоката Эльмана Пашаева и самого актера, а юриста Добровинского.



Отказ от адвокатов

Фото: пресс-служба Пресненского суда

Особенно запомнилось судебное заседание от 21 августа. Обычно немногословный актер отвлекся от мобильного телефона и чтения молитвенника и активно комментировал показания свидетелей, слова адвокатов, а в конце дня выступил с собственным громким заявлением.

Ефремов отказывается от адвоката Эльмана Пашаева и его партнера Елизаветы Шаргородской.





Михаил Ефремов актер Я хочу поменять адвоката, но чтобы мои адвокаты остались в качестве консультантов.

По словам актера, защитники уверяли его в честности суда, но на практике он убедился в обратном. Ефремов обратил внимание на предубеждение в отношении свидетелей со стороны защиты. "Мои защитники меня убеждали, что у нас самый справедливый суд. А когда приходили люди с нашей стороны, больные и слабые, их обхихикивали. Такое же было в сторону моего адвоката Пашаева – и эти улыбочки от Добровинского, и в зале я вижу смешки", – подчеркнул Ефремов и добавил, что найдет адвокатов "посильнее".



"Я ничего не помню"

Фото: пресс-служба Пресненского суда

Долгожданный допрос Ефремова начался в суде лишь 31 августа – спустя две недели судебных заседаний. Поднималось очень много вопросов, но главный среди них был на тему того, что помнит сам актер о злополучном дне, 8 июня.





Михаил Ефремов актер У меня могут быть какие-то предположения, но я боюсь их делать. Из-за своего состояния могу подумать, что я там был, а на самом деле я там не был. Я мог подумать, что что-то было, на самом деле этого не было. Так что я вынужден предположений делать чем меньше, тем лучше.

Актер утверждал, что помнит день вспышками, не все и неточно. Кое-какими крупицами информации он поделился. Например, Ефремов сказал, что был пьян 8 июня с самого утра. "Где-то с 3-4 часов дня" артист помнит обрывками.

При этом о самом ДТП, о моменте удара никаких воспоминаний у актера не осталось. "Начинается моя память где-то с того момента, когда я сижу у дознавателя. Потом я помню, что вышел оттуда, меня встретили друзья, предложили поехать к ним, потому что там как-то поспокойнее было. Мы поехали. А уже утром, я так понимаю, умер несчастный Захаров", – рассказал Ефремов.



"Вся ответственность за ВОВ" и признание вины

В конце допроса актер признал вину, однако не там, где требовали того прокурор и защита потерпевших. "Тут моя вина, несомненно, есть. Она в пьянстве. Но всю вину за Великую Отечественную войну я брать не хочу, не собираюсь", – заявил Ефремов.

По мнению актера, в деле много "белых пятен" – это он понял по прошествии некоторого времени после ДТП, когда окончательно "отошел". По словам Ефремова, никто стопроцентно не смог доказать, что из-за руля черного джипа выводили именно его. Видео, представленные обвинением, – подделка, а слова свидетелей оппонентов расходятся, заявил артист.

И тем не менее уже 3 сентября он все-таки признал вину в ДТП – с такого заявления и начались прения сторон.



Стихотворение

На последнем судебном заседании по закону Ефремову дали возможность сказать последнее слово в суде. Актер вновь признал вину, но с оговоркой. "Я понимаю, что я неправ во всем. Ваша честь, я признаю свою вину и искренне раскаиваюсь во всем, что я сделал, если это сделал я", – заявил артист.

Он также выразил сожаление о гибели Сергея Захарова и зачитал посвященное ему стихотворение собственного сочинения.

Сергей, мы не были знакомы.

Наше знакомство стало ужасным:

Я был в состоянии алкогольной комы,

А ты погиб совершенно напрасно.

Если, Сергей, я смогу пережить твою смерть,

Все, что будет потом, – только во имя твое.

Я буду молиться, если смогу дотерпеть

До того времени, когда мы станем вдвоем.

Там никто не сдает и никто не злится,

На том свете нет таких понятий.

Там у всех, как у тебя, светлые лица.

Меня туда не возьмут, там нет никаких демократий.

Сергей, я не прошу у тебя снисхождения,

Я омерзительный, пьяный, ужасный нечеловек.

Ты, к сожалению, не слышишь моего к тебе обращения.

Мне, к сожалению, не удастся вернуть тебя в этот век.

Господи, дай мне немного сил, а Сергею – рая!

Вот бы поговорить с ним, увидеть его, помолчать...

Я же дошел до ручки, как в жизни дошел до края.

Есть на кого поставить Каинову печать.

Ефремов добавил, что никаких негативных чувств к потерпевшим не испытывает – лишь к их защитникам. Актер пояснил, что не принес соболезнования родственникам Захарова лишь потому, что считал, что за этим последуют обвинения в его адрес в попытке подкупа потерпевшей стороны.



"Смертельный приговор"

Речь актера длилась почти десять минут. Сказано было многое. В том числе Ефремов признал свою алкогольную зависимость, назвал спиртное настоящим злом.

Он также напомнил, что не воспользовался "телефонным правом" в самом начале уголовного дела. Другими словами, Ефремов не стал звонить высокопоставленным друзьям с просьбой отмазаться, он "пошел за правосудием" в Пресненский суд. "Я просто хотел услышать, увидеть доказательства", – пояснил актер.

Однако срок, запрошенный прокурором, Ефремову не понравился, он назвал потенциальный приговор смертельным. "Я не доживу до освобождения, если мне 11 лет дадут", – заявил в конце артист.